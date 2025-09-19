Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:34
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Fs, Italferr protagonista del progetto europeo Rail Baltica

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Un ulteriore importante traguardo internazionale per il Gruppo FS. Firmato a Vilnius il più grande contratto di elettrificazione ferroviaria mai realizzato in Europa con Italferr che avrà un ruolo da protagonista, in partnership ad altre aziende estere, nell’ambito del progetto Rail Baltica, un’infrastruttura prioritaria e strategica per l’Unione Europea che si estenderà per 870 chilometri interessando cinque Paesi: Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e, indirettamente, anche la Finlandia. Il valore complessivo del contratto è di 1,7 miliardi di euro.

La linea si svilupperà da Varsavia fino a Tallin, dove è previsto un futuro collegamento sottomarino fino a Helsinki. La società di ingegneria del Gruppo FS avrà il compito di supervisionare e coordinare il compimento dei sistemi di segnalamento e dei sottosistemi energetici, oltre ad avere cura della direzione lavori per la realizzazione della nuova linea alta velocità in Lettonia, 230 km a doppio binario.

Il contratto firmato con il consorzio COBELEC (Gruppo Cobra & Grupo Elecnor) rappresenta una pietra miliare per lo sviluppo infrastrutturale della regione baltica e per la sua integrazione all’interno della rete TEN-T del sistema ferroviario europeo entro il 2030, con impatti significativi in termini di sostenibilità, efficienza energetica e interoperabilità. Attesi benefici anche per l’impatto economico e occupazionale con la creazione di circa 13mila posti di lavoro durante la fase di realizzazione. Il progetto contribuirà alla crescita del PIL regionale dello 0,5-0,7% annuo, stimolando lo sviluppo urbano, il turismo e nuove opportunità commerciali. Previste inoltre una riduzione stimata del 30-40% del traffico pesante su strada e un risparmio di 7,1 miliardi di euro.

Rail Baltica è uno dei progetti ferroviari transfrontalieri più ambiziosi d’Europa, destinato a trasformare radicalmente la mobilità nella regione. L’avvio dei lavori di elettrificazione segna l’inizio di una nuova fase operativa per Rail Baltica, che si prepara a diventare un asse ferroviario ad alta velocità, efficiente e integrato nel cuore dell’Europa.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Le parole shock del figlio di Toto Riina: "Mio padre ha combattuto il sistema"
Politica / Oggi a Roma il premio 60 under 30
Cronaca / Esposto contro Fedez per la strofa shock su Sinner: “Istigazione all’odio razziale”
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Le parole shock del figlio di Toto Riina: "Mio padre ha combattuto il sistema"
Politica / Oggi a Roma il premio 60 under 30
Cronaca / Esposto contro Fedez per la strofa shock su Sinner: “Istigazione all’odio razziale”
Cronaca / Brennero, Aldo Isi (AD RFI): “Orgogliosi di contribuire a una nuova mobilità europea”
Cronaca / Garlasco, la Bloodstain pattern analysis rivela una dinamica "profondamente diversa" del delitto
Cronaca / Bianca Balti e la depressione dopo il cancro: “Il cervello si è spento, non riuscivo più ad alzarmi”
Cronaca / Caso Raoul Bova, Federico Monzino indagato per tentata estorsione
Cronaca / ECO FEST 2025, Maria Giaconia (Trenitalia): “160 milioni di passeggeri all’anno utilizzano il biglietto digitale regionale”
Cronaca / Mattarella ricorda Willy Duarte e cita Martin Luther King: “Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza”
Cronaca / Neofascisti, dittatori e spie: Patricia Mayorga spiega a TPI l’alleanza tra Pinochet, Concutelli e Delle Chiaie
Ricerca