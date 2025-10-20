Icona app
Cronaca

FS: 20 miliardi di euro di investimenti in tecnologia entro il 2034

di Redazione TPI

L’innovazione è uno dei pilastri fondamentali del Gruppo FS. Sono previsti 20 miliardi di euro in investimenti in tecnologia da qui al 2034, per ridisegnare il sistema della mobilità e accompagnare la trasformazione del Paese, come annunciato da FS durante il Maker Faire Rome 2025.

“In Italia ogni giorno circolano circa 10mila treni, mentre ogni anno viaggiano oltre 570 milioni di passeggeri. Con questi volumi, la digitalizzazione è la leva che permette di gestire con efficacia ed efficienza il trasporto ferroviario”, ha spiegato Massimiliano Garri, Chief Technology, Innovation & Digital Officer del Gruppo FS durante il suo intervento alla manifestazione romana.

Tra gli obiettivi principali di FS vi è il raggiungimento del 100% della rete Core Extended coperta dal sistema ERTMS (European Rail Transport Management System) entro il 2040. Questo avanzato sistema di gestione del traffico ferroviario europeo offre numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali: garantisce maggiore affidabilità, efficienza nella circolazione e una significativa riduzione dei costi di manutenzione e gestione. L’innovazione non si ferma alla rete infrastrutturale, ma coinvolge direttamente anche i mezzi di trasporto. L’upgrade tecnologico interesserà infatti anche 382 convogli di Trenitalia e 60 locomotori di FS Logistix.

“Parallelamente alla trasformazione digitale, il Gruppo FS è fortemente impegnato nella transizione ecologica, con l’obiettivo di contribuire in modo decisivo alla decarbonizzazione del Paese. Un primo passo concreto, in questo senso, è la creazione di FS Energy, una nuova società dedicata a rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed efficiente”, ha spiegato Garri. “Il Gruppo FS è il primo consumatore di energia del paese ed FS Energy si occuperà dello sviluppo e della gestione di impianti fotovoltaici e dell’acquisto tramite PPA di energia pulita per l’autoconsumo, favorendo così una gestione energetica più efficiente e rispettosa dell’ambiente”.

A parlare di innovazione anche Stefano D’Albora, Group Innovation Head di FS: “La trasformazione digitale del Gruppo FS passa dalla capacità di innovare, rendendo le tecnologie emergenti strumenti quotidiani a servizio delle persone. L’obiettivo è costruire un ecosistema ferroviario predittivo, sostenibile e interconnesso, dove tecnologia e competenze umane crescano insieme per migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’esperienza di viaggio. In un Gruppo grande come il nostro, l’innovazione non è solo tecnologia o sperimentazione: è un nuovo modo di pensare, collaborare e generare valore. Innovate, il nostro programma di Corporate Entrepreneurship, ad esempio, nasce proprio da questo equilibrio: valorizzare ciò che già abbiamo, asset, talenti, esperienze e farlo evolvere verso nuovi modelli di business, nuove soluzioni e nuove opportunità”.

Redazione TPI
Ricerca