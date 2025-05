Giada Crescenzi, la 30enne accusata di aver ucciso a coltellate la suocera Stefania Camboni, trovata morta nel suo appartamento a Fregene, cercava una nuova casa per abbandonare la villetta che condivideva con il compagno, il figlio della vittima, e per l’appunto la suocera. Alla base dell’omicidio, infatti, ci sarebbero i rapporti non propriamente idilliaci in particolar modo tra nuora e suocera. La 30enne si era affidata a vari gruppi di quartiere per cercare una nuova sistemazione così come dimostrano alcuni post che sono ancora online.

In uno di questi, Giada Crescenzi scriveva: “Ci riprovo…Io, il mio compagno e due gattine, cerchiamo un monolocale/bilocale/trilocale, insomma un posto dove andare a vivere perché stiamo in una situazione critica!! Vi prego! Dormiamo pure per terra non ci interessa nulla, basta una cucina ed un bagno. Vi prego aiutateci. Possibilmente non esageratamente lontano dall’aeroporto in quanto siamo dipendenti aeroportuali ed abbiamo orari abbastanza particolari”.

La 30enne, che ora si trova nel carcere di Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa della vittima e con abuso di relazioni domestiche e di ospitalità, sarebbe caduta in contraddizione durante l’interrogatorio così come sottolinea il procuratore capo Alberto Liguori secondo cui vi sarebbe stata “una ripetuta e grave contraddizione tra le dichiarazioni rese dalla coppia di fidanzati su punti decisivi, primo fra tutti la presenza o meno di sangue alla vista del cadavere da parte dei due”.