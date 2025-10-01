FrecciaRosa: un progetto promosso dal Gruppo Fs e Fondazione IncontroDonna

FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), dove, durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consulenze mediche gratuite con i medici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Confermata la tappa a Scalo San Lorenzo, negli spazi di FS Logistix, con il truck della prevenzione.

La campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, promossa da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’AIOM, è stata presentata questa mattina a Roma dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci; dal Presidente del Gruppo FS Italiane Tommaso Tanzilli; dal Presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla; dalla Fondatrice di Fondazione IncontraDonna, Adriana Bonifacino; dalla Consigliera Federale della FIR, Silvia Pizzati; dal Segretario Generale della FIGC Marco Brunelli, e dal Presidente Eletto AIOM, Massimo di Maio.

Ogni giorno, in Italia, più di 1.000 persone ricevono la diagnosi di cancro: nel 2024 sono stati stimati 390.100 nuovi casi. Gli stili di vita corretti e la partecipazione ai tre programmi di screening previsti dal Servizio Sanitario Nazionale rappresentano strumenti fondamentali contro il cancro: fino al 40% dei casi può essere evitato proprio grazie a buone pratiche di prevenzione.

“Portare la prevenzione sempre più vicino alle italiane e gli italiani è una priorità assoluta. Dobbiamo sensibilizzare i cittadini a prendersi cura della propria salute, anche quando si sta bene – spiega il Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci -. Vincere il cancro è una sfida che abbiamo messo al primo posto da subito e lavoriamo ogni giorno per promuovere gli stili di vita sani e migliorare l’adesione ai programmi di screening gratuiti offerti dal Servizio Sanitario Nazionale. Servono un impegno collettivo ed un approccio proattivo: in questa direzione si muove anche la campagna FrecciaRosa che da 15 anni attraversa in treno l’Italia per rafforzare, grazie al contributo prezioso di medici e volontari, la prevenzione del tumore al seno”.

“FrecciaRosa è la testimonianza concreta dell’impegno del Gruppo FS per la salute e il benessere delle persone”, ha dichiarato Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS Italiane. “La collaborazione con Fondazione IncontraDonna, AIOM e con tutte le Istituzioni coinvolte dimostra quanto sia fondamentale creare sinergie quando si affrontano temi così rilevanti per la collettività. In quindici anni – ha sottolineato Tanzilli – FrecciaRosa è diventata un punto di riferimento a livello nazionale per la prevenzione oncologica, raggiungendo milioni di viaggiatori e trasformando il treno e le stazioni in spazi di informazione, dialogo e sensibilizzazione”.

“Da quindici anni FrecciaRosa attraversa tutto il territorio nazionale – afferma Adriana Bonifacino, Fondatrice di Fondazione IncontraDonna -. In alcune fasce di età, sarà possibile effettuare anche visite senologiche e l’eventuale ecografia di supporto, per meglio indirizzare agli approfondimenti nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. In Italia sono attivi tre programmi di screening oncologico, rivolti a specifiche fasce di età, per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. L’adesione della popolazione resta però ancora disomogenea tra le Regioni, evidenziando la necessità di potenziare la sensibilizzazione e l’organizzazione territoriale. Basta pensare che la partecipazione complessiva si attesta al 41%”.

Il progetto nell’ultima edizione ha raggiunto 42 milioni di passeggeri, con 1.500 prestazioni erogate, 46 treni e oltre 100 tra medici e volontari coinvolti e 22.708 copie del “Vademecum della Salute” distribuite. A questo si aggiungono oltre 200 prestazioni gratuite eseguite a circa 150 persone tra screening oncologici, vaccinazioni HPV e antinfluenzale a Scalo San Lorenzo.

L’appuntamento, divenuto nel tempo un momento di grande valore sociale e sanitario, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica.

LE NOVITÀ DELLA QUINDICESIMA EDIZIONE:

Tra le novità dell’edizione 2025, il nuovo claim della campagna: “Da 15 anni la prevenzione viaggia con noi”, che sottolinea la continuità e la solidità di un impegno che ogni anno accompagna milioni di cittadini, insieme a un logo rinnovato, caratterizzato da un design moderno, inclusivo, visibile ed efficace, e al nuovo sito frecciarosa.it.

FrecciaRosa quest’anno si arricchisce anche delle collaborazioni con la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio e con la Federazione Italiana Rugby che sosterranno l’iniziativa nella diffusione dei messaggi di prevenzione e sensibilizzazione.

Fondazione IncontraDonna, inoltre, destinerà a un progetto di ricerca sul tumore del seno, un contributo concreto per ampliarne la portata in ambito scientifico e rafforzarne ulteriormente il valore sociale. IncontraDonna ha conferito a Carolyn Smith un premio speciale, in qualità di Special Ambassador, quale riconoscimento per il sostegno offerto al progetto nel corso degli anni.

PREVENZIONE A BORDO TRENO E NEGLI SPAZI DI FS LOGISTIX:

Durante l’intero mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, i viaggiatori che scelgono di spostarsi con le Frecce, Intercity o i treni del Regionale, su una lista di tratte disponibili sul sito di Trenitalia.com, avranno la possibilità di ricevere a bordo un servizio gratuito di informazione e consulenza medica sulla prevenzione oncologica, grazie ai professionisti messi a disposizione da AIOM. A questo si affianca la possibilità di prenotare teleconsulti, un’opportunità pensata per chi desidera ricevere chiarimenti e suggerimenti da approfondire successivamente presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale.

Medici e volontari della Fondazione IncontraDonna saranno inoltre presenti sui treni per distribuire il “Vademecum Salute”, redatto in collaborazione con il Ministero della Salute, disponibile anche in formato digitale e tradotto in più lingue, in modo da raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Anche nel 2025 FrecciaRosa farà nuovamente tappa a Scalo San Lorenzo, negli spazi di FS Logistix, con il truck della prevenzione. L’iniziativa, promossa in collaborazione con ASL Roma 1 e con l’Università La Sapienza di Roma, si terrà il 21 ottobre e offrirà gratuitamente screening per la prevenzione del tumore al seno e la vaccinazione contro l’HPV.