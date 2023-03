Il fratello dell’uomo che ha ucciso lo chef Manuel Costa: “Voleva solo lavorare, siamo gente perbene”

Parla il fratello dell’uomo che ha ucciso lo chef Manuel Costa a Roma

“Siamo gente perbene, non siamo camorristi”: lo dichiara Gennaro Giaccio, fratello di Fabio, il 43enne che lo scorso 10 marzo ha ucciso con un colpo d’arma da fuoco lo chef Manuel Costa a pochi metri dal suo ristorante a Roma.

Intervistato da La Repubblica, l’uomo ha dichiarato: “Mio fratello è un bravo ragazzo che voleva solo lavorare. Non era un tipo violento. Aveva investito parecchi soldi, ma l’altro non gli voleva riconoscere niente”.

“Noi siamo gente perbene, non siamo camorristi. Non ci siamo mai trovati in situazioni del genere. Non ci appartengono queste cose. Ma quello che ha fatto Fabio non sta né in cielo né in terra” ha aggiunto l’uomo.

Cronaca / Lo chef Manuel Costa ucciso a Roma, il dolore di Floriana Secondi per la morte del cugino

Gennaro Giaccio non riesce a darsi una spiegazione di quanto accaduto: “Avevano avuto problemi per i soldi, questo sì. Saranno le indagini a fare chiarezza su tutto”.

Il killer aveva conosciuto il cuoco per caso: “Mio fratello per un periodo portava le mozzarelle da Caserta a Roma”.

Poi aveva provato a gestire un locale insieme a Costa, il Metropolis, con il 43enne che avrebbe dato alla vittima una cifra tra i 20 e i 30mila: “So che aveva fatto un bell’investimento e non riusciva ad andare avanti. Penso che abbia dato una cauzione”.

Secondo Gennaro Giaccio il fratello aveva intenzione di fare un ulteriore investimento senza però trovare un accordo con Manuel Costa: “Lo chef aveva cambiato versione due o tre volte. Una volta diceva proviamo e riapriamo. Un’altra volta: ‘No lo devo vendere’. Dovevano fare un contratto, forse avevano una scrittura privata. Questa storia non mi è mai sembrata chiara, devo dire la verità”.

“Non andavano d’accordo sulla pubblicità: uno la voleva fare, l’altro no” ha aggiunto il fratello del killer, che nel frattempo, rispondendo alle domande del pm Mario Palazzi, avrebbe ricostruito i dissidi economici sulla gestione del locale.