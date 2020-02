Impressionante frana a Plan Checrouit: il momento del disastro | VIDEO

.

Frana a Plan Checrouit, Courmayeur: il momento del disastro | VIDEO

Una frana Plan Checrouit, campetto bambini, a pochi metri dalla scuola sci. Lunedì 25 febbraio, all’improvviso la terra sembra esplodere: un boato e la frana travolge il ‘mammolo’, il tapis roulant che trasporta i bambini più piccoli in cima alla loro prima pista, a due passo dall’arrivo della funivia di Courmayeur- Plan Checrouit e della cabinovia da Dolonne.

Le persone presenti hanno ripreso in alcuni video il crollo della frana e il boato che si è sentito in zona. Paura, ma nessuna conseguenza per le piste da sci: lo smottamento ha sfiorato il comprensorio dove sciano anche i bambini.

Miracolosamente non si registrano vittime né feriti: solo pochi minuti prima in quel campetto erano passati i bambini della scuola.

La massa di terra ha attraversato un pendio boscato ed è arrivata ai margini della zona innevata artificialmente. “È vicino a un’area che ospita dei ristoranti ma, da quanto mi è stato segnalato, non ci sono pericoli per le persone e quindi non sono necessarie evacuazioni”, spiega il vicesindaco, Paolo Corio.

