Frana in Valtellina: 3 morti, grave un bambino di 5 anni

Frana a Chiesa Valmalenco, in Valtellina: 3 morti, grave un bambino di 5 anni

Almeno 3 morti e un bambino di 5 anni in gravi condizioni: è questo il drammatico bilancio di una frana, avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 agosto a Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, in Valtellina. Stando a quanto riferito dal 118, intorno alle 17 a Chiesa Valmalenco, in località Chiareggio, in seguito a una bomba d’acqua si è staccata una frana che ha colpito un’auto a bordo della quale c’erano 4 persone: tre sono morte, mentre un bambino di 5 anni è stato portato in codice rosso in elicottero al Papa Giovanni. I deceduti sono un uomo, una donna e una bambina. Altre persone sono state coinvolte marginalmente nella frana e si sono allontanate. Non è chiaro, al momento, se vi siano altre persone sotto la frana.

Notizia in aggiornamento

Leggi anche: 1. Impressionante frana a Plan Checrouit: il momento del disastro | VIDEO / 2. Myanmar, frana in una miniera di giada: oltre 160 morti, bilancio destinato a salire / 3. Maltempo, crolla una porzione di viadotto sull’autostrada A6 Savona-Torino

Potrebbero interessarti Reggia di Caserta: cavallo morto a causa del caldo e della fatica Il bollettino: 481 nuovi casi e 10 morti nell'ultimo giorno Turista austriaca partorisce in spiaggia a Cattolica: non sapeva di essere incinta