Elsa Fornero contro il direttore di Libero per l’articolo sessista su Nilde Iotti

Ospite a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda in prima serata su La7, l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero si è scagliata contro il direttore di Libero per l’articolo sessista che il quotidiano ha pubblicato qualche giorno fa su Nilde Iotti.

Nel giornale diretto da Pietro Senaldi, infatti, l’ex presidente della Camera veniva definita “Una bella emiliana simpatica e prosperosa, grande in cucina e grande a letto”.

“Nilde Iotti grande a letto e in cucina”. L’Ordine dei giornalisti contro Libero

L’articolo, che aveva provocato il deferimento da parte dell’Ordine dei Giornalisti oltre che numerose polemiche, è stato al centro del dibattito nella puntata della trasmissione, che vedeva tra gli ospiti proprio Pietro Senaldi, direttore di Libero.

Il giornalista si è confrontato con Elsa Fornero, la quale ha esordito dicendo che “Solo in Italia può essere scritta una cosa simile su una figura pubblica, che ha ricoperto ruoli istituzionali importanti”.

Senaldi, dal canto suo, si è difeso affermando che “non c’era nessuna intenzione di attaccare la Nilde Iotti”.

Il conduttore Giovanni Floris, così, ha fatto notare che non veniva contestato l’attacco a Nilde Iotti, ma aver utilizzato quel cliché della donna.

La Fornero, quindi, è intervenuta affermando che il problema era “l’atteggiamento del maschio ignorante che parla così delle donne”.

“E lei con la sua difesa ha perpetuato questo modello” ha incalzato l’ex ministro.

“In un Paese dove esistono maschi più civili di lei e del suo giornalista queste cose non accadono” ha continuato la Fornero. “Certe cose le dica al bar” ha affermato successivamente la Fornero.

Poco dopo, nella trasmissione è nata una nuova polemica sempre sull’articolo di Libero tra il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, che ha difeso il pezzo, e la giornalista Concita De Gregorio, la quale si è detta “incredula” per ciò che Sallusti aveva detto.

Alessandro Sallusti difende l’articolo di Libero su Nilde Iotti e provoca la reazione di Concita De Gregorio: “Non ci credo” | VIDEO

