Alessandro Sallusti difende l’articolo di Libero su Nilde Iotti | VIDEO

Ospite a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda in prima serata su La7, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti ha difeso l’articolo, pubblicato qualche giorno fa, su Libero in cui si definiva Nilde Iotti “Una bella emiliana simpatica e prosperosa, grande in cucina e grande a letto”.

L’articolo aveva provocato la reazione sdegnata in diverse persone oltre che il deferimento del quotidiano da parte dell’Ordine dei Giornalisti.

“Nilde Iotti grande a letto e in cucina”. L’Ordine dei giornalisti contro Libero

Nonostante ciò, nel corso della trasmissione Alessandro Sallusti è intervenuto sull’argomento difendendo a spada tratta il pezzo in questione.

“Io penso che dall’ironia incomincia la libertà” ha dichiarato Sallusti all’inizio del suo intervento.

“Quello non era un articolo di fondo, era la recensione di una fiction, nella quale fiction la signora Iotti andava a letto con il segretario del Partito Comunista”.

“Un giornalista recensore di spettacoli, non un notista politico, dice una cosa che tra l’altro non riguarda la Iotti, ma riguarda le romagnole”.

“Le donne romagnole – insiste Sallusti – sono famose nel mondo per la loro esuberanza”.

“Stiamo facendo il processo – conclude Sallusti – su una frase ironica peraltro abbastanza felice”.

L’intervento di Sallusti ha provocato la reazione della giornalista Concita De Gregorio, ospite in studio, la quale ha subito esclamato “Non ci credo”.

“Non ci credo che stiamo parlando di questo” ha affermato la De Gregorio.

“Non è possibile che stiamo parlando delle caratteristiche delle romagnole, è una cosa fuori dal mondo”.

“Non stai dicendo veramente questa cosa” ha poi concluso la De Gregorio, la cui reazione era un misto di incredulità e sdegno.

