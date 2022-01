Foggia, rider aggredito e rapinato da tre persone mentre consegna le pizze

Nella serata di martedì 11 gennaio, un rider è stato aggredito in pieno centro a Foggia, in piazza Nigri, mentre consegnava delle pizze. Ad accerchiarlo tre uomini a volto coperto che armati di coltello e pistola lo hanno minacciato. Il lavoratore è stato costretto a consegnare tutto il denaro in suo possesso.

Era appena sceso dal mezzo per consegnare una pizza. I rapinatori hanno fatto perdere le proprie tracce a piedi. L’uomo dopo un momento di choc ha dato l’allarme alla polizia. Sono in corso le indagini per cercare di identificare gli autori anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere della zona. Ancora da quantificare il bottino della rapina.