Foggia, mamma Leonarda al suo settimo figlio: “Irresponsabili? No, felici”

A San Giovanni Rotondo, nell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza. nella notte tra l’1 e il 2 giugno – racconta il Quotidiano di Puglia – mamma Leonarda e papà Roberto hanno dato alla luce Filomena, una bellissima bimba di 3,240 kg. Filomena è la settima figlia della coppia. Sarà la sorellina minore di Alex 15 anni, Marzia 13, Samuel 10, Fabiana 7, Nicolò 4 e Désirée Pia 2.

“Per qualcuno siamo degli irresponsabili ma quando li guardo, ogni volta che li stringo tra le mie braccia sono felice”, racconta la mamma. “Ammetto che non è facile: sette figli sono impegnativi ma è una avventura che riempie la vita di gioia”.

Leonarda ha messo al mondo il suo ultimo bebè lo scorso 2 giugno, quando è nata Filomena: un batuffolo capelluto di poco più di 3,2 chili di peso e lungo 50 centimetri.

“È stato un parto veloce – dice – Filomena è nata in pochissimi minuti per la gioia dei suoi sei fratelli”.

Leonarda si occupa dei figli a tempo pieno mentre suo marito Roberto, di quattro anni più grande fa il carpentiere. “Filomena è stata desiderata tanto quanto gli altri: mio marito sognava un’altra femminuccia e siamo stati accontentati. Sia io che Roberto proveniamo da famiglie numerose: abbiamo quattro fratelli a testa”, aggiunge la neo mamma e prosegue: “Certo c’è sempre un costante vociare qui, ma non saprei vedere la nostra casa in modo diverso». Ognuno nella famiglia Maruzzi ha compiti precisi, i più grandi aiutano i più piccoli, specie durante l’anno scolastico ma “in alcuni casi accade esattamente il contrario”, racconta Leonarda spiegando che “è fondamentale dare della regole e se tutti le rispettano, è più semplice”. Ma per ora mamma Leonarda non vuole altri figli.