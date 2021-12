Tragedia nel Foggiano, incendio in un campo nomadi: muoiono due bambini

Due bambini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato nel campo nomadi di Stornara, in provincia di Foggia. Secondo le prime informazioni le fiamme potrebbero essere partite da una stufa o da un falò acceso per riscaldarsi. Le baracche sono andate a fuoco e in una di queste sono stati trovati i corpi dei bambini, un maschio e una femmina. Il rogo sarebbe divampato intorno alle 9. I vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere le fiamme.

🔴 #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due bambini. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti [10:15 #17dicembre] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 17, 2021