Firenze, studente di 21 anni precipita dal quarto piano

Uno ragazzo di 21 anni, studente universitario italiano del Polimoda, originario di Monza, è morto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio cadendo dal balcone del quarto piano di un palazzo nel centro di Firenze. Il 21enne si trovava in casa di amici, altri studenti. La tragedia è avvenuta intorno alle 3 di notte. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a verificare la dinamica dei fatti da parte dei carabinieri della compagnia con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dell’Arma. Si attende l’esito dell’autopsia disposta dal pm di turno Giuseppe Ledda giunto in nottata sul posto.

