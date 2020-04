Fiorello contro Salvini: “Chiese aperte a Pasqua? No, preghiamo a casa”

Fiorello contro Salvini. Lo showman boccia la proposta avanzata dal leader della Lega di riaprire le chiese a Pasqua. “Secondo me si potrebbe pregare a casa, non credo che Dio accetti le preghiere solo se fatte in chiesa”, ha commentato Fiorello in una diretta su Twitter.

“Sostengo le richieste di coloro che chiedono, in maniera ordinata, composta e sanitariamente sicura, di farli entrare in chiesa. Far assistere per Pasqua, anche in tre, quattro o in cinque, alla messa di Pasqua”, aveva detto Salvini durante un’intervista su Sky Tg24. “Ci avviciniamo alla Santa Pasqua e occorre anche la protezione del Cuore Immacolato di Maria”.

Proposta sonoramente bocciata da Fiorello, che suggerisce di prendere esempio dai musulmani. Loro “se non possono andare in moschea, pregano in qualunque posto: mettono un tappetino per terra, si rivolgono verso la Mecca, e pregano”, fa notare lo showman. “Se sei un fedele e preghi, Dio non ti viene a dire ‘eh no, devi venire in chiesa’. Puoi pregare ovunque, anche in bagno”.

Leggi anche: 1. Salvini: “Chiese aperte a Pasqua, per sconfiggere il virus ci serve la protezione di Maria” /2. Il Papa prega nella piazza vuota, Salvini dalla D’Urso. La differenza tra fede e populismo religioso (di G. Cavalli)

3. Coronavirus, anche Salvini vuole lo scudo penale per i politici. Poi la retromarcia 4. Il virus ha travolto le nostre certezze, ma la comunità può salvarci dalla tempesta: la lezione di Papa Francesco (di M. Vigneri) / 5. Domenica delle Palme, la messa del Papa in una San Pietro deserta: “Guardiamo ai veri eroi di oggi”

Potrebbero interessarti Coronavirus, il farmaco che “lo annienta in 48 ore”. Ma solo in laboratorio: lo studio dai ricercatori australiani Le tre fasi del Coronavirus: come capire la pandemia “Mattia ha avuto un recupero eccezionale, ce la farà da solo”: parla il responsabile del reparto che ha preso in cura il 18enne di Cremona