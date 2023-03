Finale di Champions, chiesta la conferma di condanna a 18 mesi per Chiara Appendino (M5s)

Per gli incidenti avvenuti in piazza San Carlo durante la finale di Champions League, al processo d’appello in corso a Torino, la Procura ha chiesto la conferma della condanna a 18 mesi di reclusione per Chiara Appendino.

Come riporta RaiNews24, la parlamentare del Movimento 5 Stelle è chiamata in causa nella veste di sindaca per i fatti avvenuti la sera del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla presente nella piazza per seguire su maxischermo la finale di Champions League provocarono oltre 1.500 feriti e in seguito la morte di due donne.

La stessa pena è stata chiesta per l’allora capo di gabinetto Paolo Giordana. La requisitoria del procuratore generale, Carlo Maria Pellicano, è ancora in corso e riguarda gli altri imputati del processo.