Festa della Repubblica 2 giugno 2021: perché la parata ai Fori imperiali non ci sarà, il motivo

Perché oggi, 2 giugno 2021, in occasione della Festa della Repubblica, non ci sarà la tradizionale parata militare ai Fori imperiali di Roma? Per il secondo anno consecutivo, a causa del Covid, non ci saranno i principali festeggiamenti che avevano il loro culmine proprio nella parata delle Forze Armate. Annullata anche l’apertura dei giardini del Quirinale alla gente. Sì invece alle Frecce Tricolori, che voleranno sul cielo di Roma regalando come di consueto immagini mozzafiato.

Il rispetto delle norme di distanziamento imposte dalla pandemia che ancora oggi viviamo impone quindi una Festa della Repubblica 2021 in tono minore, per evitare assembramenti. Niente tribuna d’onore con le massime autorità dallo Stato presenti su via dei Fori Imperiali, per un appuntamento, quello della parata, fortemente voluto dall’allora presidente Carlo Azeglio Ciampi che lo reintrodusse. “In occasione del 75° anniversario della proclamazione della Repubblica, le Frecce Tricolori effettueranno sorvoli sulla Capitale dal suolo a 2000 piedi. Martedì 1 giugno dalle ore 11.30 alle 12.00 e mercoledì 2 giugno 2021 dalle 08.40 alle 09.30 locali”, si legge in una nota. Questa è l’ultima festa della Repubblica del settennato per il presidente Mattarella. E si onorano i 75 anni dal referendum che sancì la Repubblica.

Festa delle Repubblica 2 giugno 2021: le celebrazioni

Abbiamo visto perché non ci sarà la tradizionale parata ai Fori Imperiali, ma quali sono gli eventi per celebrare la Festa della Repubblica? Il capo dello Stato, alle ore 10 di oggi, mercoledì 2 giugno, a bordo della storica Flaminia scoperta di rappresentanza giungerà all’altare della Patria, dove deporrà una corona di fiori alla presenza delle alte cariche dello Stato. Ai suoi lati nel percorso sarà schierato un picchetto militare e a piazza Venezia un reparto interforze. In assenza della parata militare saranno le Frecce tricolori a garantire il consueto spettacolare passaggio sopra il centro di Roma.

Questa sera invece Mattarella terrà una cerimonia nel cortile d’onore alle ore 19. Il Presidente terrà un discorso di fronte alle cariche dello Stato, tra cui il premier Draghi e il governo al completo, e a un nutrito gruppo di studenti delle scuole. Partecipano Frida Bollani e Cesare Bocci. Trecentocinquanta persone in tutto. Ci sarà la proiezione di un filmato di circa 12 minuti realizzato da Rai cultura. Quindi Mattarella parlerà alla nazione per venti minuti, intorno alle 19,30. Un discorso storico politico che guarderà al futuro. La cerimonia sarà trasmessa da Rai 1.