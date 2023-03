Ferrara, mamma afferra per il collo ragazzina di 12 anni fuori da una scuola. La giovane aveva litigato col figlio

Un’alunna delle medie afferrata per il collo e presa a schiaffi dalla madre di un compagno di studi. È la scena, tanto inattesa quanto sconcertate, che venerdì scorso si sono trovate davanti agli occhi decine di persone, tra genitori che accompagnavano i figli a scuola, ragazzini, insegnanti e bidelli. Il fatto è subito finito all’attenzione dei carabinieri a seguito della denuncia presentata dai genitori della piccola vittima, riporta Il Resto del Carlino.

L’aggressione è avvenuta alle 8 di mattina, poco prima che suonasse la campanella. Mentre i giovani studenti si accingevano a entrare in classe, la mamma ha aggredito la 12enne, lasciando tutti senza parole. Dopo averla presa per il collo, le ha tirato alcuni ceffoni. Alcuni dei presenti sono intervenuti per strappare la ragazzina alla mamma inferocita e portarla a scuola. Completamente sotto shock, è stata poi accompagnata in caserma con i genitori per la querela. Secondo le indiscrezioni, tutto sarebbe partito da alcuni litigi tra la vittima e il figlio della donna. Nulla che possa comunque giustificare in alcun modo la furia della donna.