Ferrara, aggressione omofoba contro ragazzi Lgbt: “Mussolini vi brucerebbe tutti” | VIDEO

“Conoscete Benito Mussolini? Sapete che lui vi brucerebbe tutti?”. Sono alcune delle frasi rivolte a un gruppo di ragazzi della comunità Lgbt di Ferrara, aggredito domenica pomeriggio in pieno centro con il lancio di petardi e addirittura di un piccione morto, come denunciato in un video diventato virale.

“Siamo stati attaccati da dei ragazzi che continuavano a lanciarci petardi (molto vicini) per poi lanciarci un piccione morto e inseguirci, ci hanno insultati chiamandoci ‘froci di merda’”, ha dichiarato una delle vittime dell’aggressione, che ha pubblicato il video su TikTok. “Li abbiamo denunciati, ma non potevano fare molto dato che il ddl Zan non è stato approvato. Vorrei che questo video girasse per far capire che abbiamo bisogno di questa legge, e non solo noi”.

“Un atto vile, meschino, intollerabile: le immagini dell’aggressione subita da un gruppo di ragazzi fanno male. E devono indurre una risposta da parte di tutti: una città aperta, libera, civile, accogliente come Ferrara non può accettare scene di questo tipo”, ha detto il sindaco leghista della città Alan Fabbri.