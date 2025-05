“Mi sento solo di chiedere scusa per ciò che è accaduto”: sono le parole di Domenico Tucci, il padre di Alessio, il 19enne che ha ucciso l’ex fidanzata di 14 anni Martina Carbonaro. Intervistato dal Corriere della Sera, l’uomo ha dichiarato: “Non ci aspettavamo che mio figlio potesse arrivare a tanto, ha negato e mentito anche con me fino all’ultimo. Chiedo scusa a tutti, al mondo anche da parte di mio figlio Alessio. Io, mia moglie e le mie figlie siamo distrutti. La nostra famiglia è distrutta”. Tucci, poi, parla di Martina: “Per noi Martina era come una figlia, è cresciuta a casa mia. Le volevamo bene. Non so cosa dire, sono drammi che ho visto solo in televisione e non mi aspettavo potesse capitare a noi”.

Alla domanda su come si spiega il comportamento del figlio, l’uomo risponde: “Non me lo so spiegare. So che si erano lasciati e Alessio mi ha detto che il motivo era legato al fatto che Martina aveva conosciuto un altro ragazzo con il quale chattava su internet. Una cosa che lo ha sconvolto. Non dormiva più”. Sull’avvertimento che la moglie ha dato alla mamma di Martina risponde: “Ha detto ‘stai attenta a tua figlia’, perché aveva saputo che parlava con un altro ragazzo sui social, non c’è stata alcuna minaccia, come qualcuno ha detto”. Poi parla di come si è comportato Alessio quando è rientrato a casa il giorno del delitto: “È rientrato a casa e si è comportato come sempre, senza far trapelare nulla. Si è fatto una doccia ed è uscito di nuovo”.

“Negava di aver fatto qualcosa e lo ha fatto fino a che i carabinieri non sono arrivati a prenderlo. Io ero lì con lui. Gli ho chiesto più volte se sapesse qualcosa, mi rispondeva sempre di no” aggiunge l’uomo che rivela di non aver “mai avuto il dubbio. È riuscito bene a nascondere la verità”. Poi ha “scoperto tutto solo dopo, guardando i notiziari e ho pensato: ‘perché proprio a me?’. Per quello che ha fatto, mio figlio deve pagare. Certo, non lo abbandonerò”.

“È sempre stato un bravo ragazzo. L’ho sempre visto calmo, sereno, un ragazzo normale, non mi so spiegare cosa gli sia passato per la testa. Tutta Afragola, tutti i suoi amici lo conoscono bene e sanno che ragazzo è. Io in passato ho fatto degli errori, ma lui no, era un bravo ragazzo” aggiunge il papà di Alessio Tucci. Che nega che il figlio fosse ossessionato dalla sua ex fidanzata: “Alessio non era ossessionato, era soltanto un ragazzo innamorato, perché con Martina stavano crescendo insieme. Essere violento con una donna? Non l’ha mai nemmeno pensato”.