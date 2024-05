Il programma tv di Rete 4 Zona Bianca ha mandato in onda il video dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso a Milano, in zona CityLife. Al momento l’unico indagato per il pestaggio è il rapper Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia.

Le immagini del video non sono chiare, ma secondo gli inquirenti confermerebbero che Fedez ha effettivamente partecipato all’aggressione.

Il filmato è quello registrato dalle telecamere di videosorveglianza di un edificio della zona. Nel buio si vede arrivare un van dal quale scendono alcune persone dirette verso un ragazzo con le scarpe bianche che sarebbe appunto Iovino.

La prima persona a scendere prova subito a sferrare due colpi al personal trainer, che però riesce a farla indietreggiare. Secondo gli investigatori, quella persona è proprio Fedez. Subito dopo, dal van fuoriescono altri cinque uomini, che aggrediscono Iovino spingendolo oltre l’inquadratura della telecamera.

Il rapper è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’ipotesi di reato di rissa, lesioni e percosse in concorso. Al pestaggio avrebbe partecipato un gruppo di 8-9 persone, tra cui alcuni ultras del Milan.

Sono stati due vigilantes presenti sul posto, gli stessi che hanno dato per primi l’allarme, a identificare tra i presenti Fedez.

La rissa è avvenuta davanti all’appartamento di Iovino dopo una lite nella discoteca The Club, scoppiata -pare – per degli apprezzamenti rivolti a una ragazza bionda in compagnia del rapper.

Quest’ultimo finora ha sempre negato il proprio coinvolgimento nel pestaggio: “Io non c’ero”, ha detto la scorsa settimana partecipando al Salone del Libro di Torino.

Da parte sua, quella sera Iovino ha rifiutato il trasporto in ospedale e non ha voluto presentare querela. Stando a quanto emerso nei giorni scorsi, il rapper e il personal trainer avrebbero raggiunto un’intesa in base alla quale Iovino rinuncerà a eventuali azioni penali nei confronti di Fedez.