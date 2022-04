Fedez lancia la sua fondazione: “In ospedale ho avuto modo di pensare. Lavorerò per solidarietà e sociale”

Fedez ha reso noto attraverso le storie Instagram di aver fondato una Fondazione che si occuperà di di sociale. Si tratta di Fondazione Fedez, lanciata dall’artista milanese attraverso le Instagram Stories nel pomeriggio di domenica. “E’ il progetto a cui voglio dedicare tutte le mie energie per il futuro – fa sapere il 32enne sempre via social – Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono messo subito al lavoro. Non vedo l’ora che prendano vita”. Realtà filantropica e senza scopo di lucro, tra le prime iniziative si registra l’acquisto di un camion per il trasporto di aiuti umanitari in Ucraina.

”Il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità”, ed è il progetto, continua Fedez, ”a cui voglio dedicare le mie energie per il futuro”. L’esperienza in ospedale ha certamente influito su una scelta che era già nell’aria e che ora prende forma.

”Lo fa – spiega ancora Fedez riferendosi alla neonata fondazione – attraverso il sostegno di progetti a favore delle categorie più fragili e attraverso interventi diretti. L’impegno della fondazione sarà quindi mirato alla gestione delle problematiche di disagio più urgenti riguardanti, ad esempio, i minori, le minoranze, le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia – prosegue – A cui si affiancherà la prosecuzione dell’impegno (anche in questo caso sia diretto che indiretto) a sostegno dei settori della musica (e, più in generale, dello spettacolo), della cultura, dell’arte e dello sport”.