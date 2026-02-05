Lidia Camilla Vallarolo, l’insegnante che si occupa della scolarizzazione dei tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco, traccia a La Repubblica un primo bilancio del suo lavoro che si svolge nella casa-famiglia che ospita attualmente i bambini con lezioni di un’ora e mezza dal lunedì al giovedì. I bambini, come rivela la maestra, sono svegli e “preferiscono la matematica all’alfabeto”. L’aspetto più ingombrante è la presenza costante di Catherine Louise Birmingham, la mamma dei bambini. “A volte traduce dall’inglese all’italiano e viceversa. È utile in questa funzione” ma anche “ingombrante, come può essere una mamma all’interno di una classe”. In ogni caso “nessuno screzio, riesco a gestirla”. L’insegnante, poi, rivela che la donna “un giorno mi ha citato la scuola steineriana, ho capito che crede in quella filosofia educativa che consente ai bambini di crescere liberi fino a otto anni”.

Nelle scorse ore era emersa un’indiscrezione secondo la quale proprio la mamma dei bambini e la maestra avrebbero avuto uno scontro. Interpellata da Il Messaggero, tuttavia, l’insegnante aveva ridimensionato l’episodio affermando: “Posso dire solo che è stata una lezione più breve. Uno scontro con la madre? Diciamo che a volte quando parla neanche comprendo bene cosa dice. Sicuramente è stata una giornata più faticosa del solito”.