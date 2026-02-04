Famiglia nel bosco, scontro tra mamma Catherine e la maestra: “Quando parla neanche la capisco”

Nuovo capitolo della vicenda riguardante la cosiddetta famiglia nel bosco: secondo quanto rivela Il Messaggero, infatti, all’interno della struttura che ospita Catherine Trevallion e i suoi tre figli si sarebbe consumato un duro scontro tra la donna e l’insegnante che segue i bambini. Catherine avrebbe avuto un diverbio con Lidia Camilla Vallarolo, l’insegnante in pensione di 66 anni che si occupa di alfabetizzazione e supporto didattico per i minori. La lezione, il giorno in cui è avvenuto il diverbio, si sarebbe conclusa anzitempo proprio a causa delle tensioni e dai momenti di forte nervosismo.

Interpellata dopo la vicenda, l’insegnante ha tentato di minimizzare l’accaduto non nascondendo, però, le difficoltà: “Posso dire solo che è stata una lezione più breve. Uno scontro con la madre? Diciamo che a volte quando parla neanche comprendo bene cosa dice. Sicuramente è stata una giornata più faticosa del solito”. Di recente, Nathan e Catherine Trevallion attraverso i loro legali hanno depositato un esposto contro l’assistente sociale nominata dal Tribunale come curatrice dei diritti dei tre figli minori. L’accusa nei confronti di Veruska D’Angelo, questo il nome dell’assistente sociale, è quella di non aver svolto il suo lavoro con imparzialità. Secondo Nathan e Catherine Trevallion, infatti, l’esperta avrebbe svolto il suo incarico con superficialità e il suo atteggiamento sarebbe cambiato dopo la decisione di trasferire i tre bambini nella casa-famiglia dove attualmente si trovano.