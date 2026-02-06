Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:55
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Famiglia nel bosco, le assistenti sociali: “La madre è ancora ostile, ha rimproverato l’educatrice”

Immagine di copertina
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Credit: Screenshot da "La Vita in Diretta", in onda su Rai 1

Ancora tensioni tra Catherine Louise Birmingham e gli operatori della casa-famiglia che ospitano lei e i suoi tre bambini

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Non migliorano i rapporti tra Catherine Louise Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, e gli operatori della casa-famiglia che ospitano lei e i bambini della coppia. Secondo la nuova relazione degli assistenti sociali, infatti, come riferisce il Corriere della Sera “nonostante i continui tentativi di dialogo, la madre reagisce con ostilità, squalifica le iniziative educative e deride i nostri tentativi di trovare un punto di incontro”. Gli operatori hanno suggerito un supporto psicologico per la donna per aiutarla a gestire lo stress, che, inevitabilmente, influisce sulla quotidianità dei bambini.

I bambini, infatti, appaiono spesso agitati: “Non si fidano di nessuno e vivono la separazione come ingiusta”. Catherine, inoltre, sarebbe intervenuta anche durante le lezioni di scuola: “La madre purtroppo è intervenuta in maniera negativa rimproverando l’educatrice che non doveva stare in aula, tanto che la bambina ha chiuso il libro”. Una presenza ingombrante che era stata sottolineata anche da Lidia Camilla Vallarolo, l’insegnante che si occupa della scolarizzazione dei tre bambini, che in un’intervista a La Repubblica aveva dichiarato: “A volte traduce dall’inglese all’italiano e viceversa. È utile in questa funzione” ma anche “ingombrante, come può essere una mamma all’interno di una classe”. In ogni caso “nessuno screzio, riesco a gestirla”. L’insegnante, poi, rivela che la donna “un giorno mi ha citato la scuola steineriana, ho capito che crede in quella filosofia educativa che consente ai bambini di crescere liberi fino a otto anni”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Gruppo Fs: a Cortina l’installazione “Pensiero Binario”
Cronaca / Cantieri a 5 cerchi: col traino dei Giochi si punta a migliorare la viabilità locale
Cronaca / 100 anni sulla neve: la storia delle Olimpiadi invernali dalla prima edizione del 1924 a Milano-Cortina
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Gruppo Fs: a Cortina l’installazione “Pensiero Binario”
Cronaca / Cantieri a 5 cerchi: col traino dei Giochi si punta a migliorare la viabilità locale
Cronaca / 100 anni sulla neve: la storia delle Olimpiadi invernali dalla prima edizione del 1924 a Milano-Cortina
Cronaca / L’altra faccia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina
Cronaca / Quei turisti stranieri che uccidevano per divertimento i civili di Sarajevo: c’è il primo indagato
Cronaca / Mediaset chiede 160 milioni di euro a Corona, la replica dell'ex paparazzo: "Non mi spaventano"
Cronaca / Mediaset fa causa a Corona per 160 milioni di euro: "Insinuazioni prive di qualsiasi fondamento"
Cronaca / Nasce Fs Engineering, motore dell’innovazione per le opere in Italia e nel mondo.
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / Famiglia nel bosco, la maestra dei bambini: "La madre è una presenza ingombrante"
Ricerca