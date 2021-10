Facebook down oggi 4 ottobre 2021: l’app non funziona, cosa è successo

FACEBOOK DOWN – Dalle ore 17,40 di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, Facebook, il social network più famoso al mondo, di proprietà di Mark Zuckerberg, ha smesso di funzionare. La popolare app segnala l’errore “Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”. Numerosi problemi anche per gli altri social del gruppo come WhatsApp che risulta offline e Instagram che da diversi minuti non carica il feed con i nuovi contenuti e non consente di visualizzare e caricare nuove Stories. Tantissime le segnalazioni sugli altri social come ad esempio Twitter. Le problematiche ai social sono state confermate dal sito Downdetector.