Caso Signorini, Fabrizio Corona indagato per revenge porn: perquisita la sua abitazione

Fabrizio Corona è indagato dalla procura di Milano per revenge porn in merito alla vicenda che vede protagonista Alfonso Signorini. L’ex paparazzo, infatti, durante il suo programma Youtube Falsissisimo ha diffuso del materiale a contenuto sessualmente esplicito sui rapporti che Alfonso Signorini avrebbe avuto con alcuni aspiranti concorrenti del Grande Fratello Vip. La procura ha ordinato una perquisizione a casa di Corona e negli studi dove registra il programma. Corona, secondo la procura, “sostiene e dimostra di essere in possesso di una chat intima” tra Signorini e un modello, ex concorrente del reality, e di “un selfie che ritrae la parte lesa a petto nudo”. Inoltre, come riferisce il Corriere della Sera, ha anche trasmesso due telefonate con altrettanti uomini in cui si parla di materiale compromettenti e di un presunto “sistema Signorini” basato su favori intimi per “entrare nel mondo dello spettacolo”.

Dopo la puntata di Falsissimo, Signorini aveva annunciato querela nei confronti dell’ex paparazzo, il quale, dal canto suo, ha chiesto di essere ascoltato dai magistrati prima di Natale. “L’esistenza di revenge porn è tutta da vedere. Mi aspetto la stessa tempestività ed attenzione della Procura sul materiale sequestrato” ha dichiarato Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona.