Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:06
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Fabio Maria Damato dopo il proscioglimento per il Pandoro-gate: “Sono stati due anni di estremo dolore, sofferenza e spaesamento”

Immagine di copertina

L'ex braccio destro di Chiara Ferragni: "Questa storia di resilienza e dignità la dedico alla memoria del mio papà"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Non solo Chiara Ferragni: anche Fabio Maria Damato, ex braccio destro dell’influencer, è stato prosciolto dall’accusa di truffa aggravata nell’ambito del processo per il cosiddetto Pandoro-gate, la vicenda inerente alle campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Preziosi. Subito dopo la sentenza, il manager ha scritto sui social: “Sono stati due anni di estremo dolore, sofferenza e spaesamento. Due anni di vita in sospeso dove in troppi hanno detto tutto, spesso senza sapere niente. Il mio silenzio autoimposto è stata la prova più dura di rispetto verso le autorità competenti e verso tutte le persone coinvolte nella vicenda. La mia onestà e la correttezza umana che ho dimostrato sempre nel mio percorso di vita e di lavoro oggi sono state restaurate”.

E ancora: “Ho sempre creduto nella giustizia e oggi sono orgoglioso che la giustizia sia stata ristabilita. Ci sono voluti anni per costruire una storia imprenditoriale e socio-culturale pionieristica studiata anche all’estero. Peccato aver voluto cancellare tutto in un soffio. Ringrazio tutte gli ex colleghi che in questi anni mi hanno dimostrato rispetto, stima e soprattutto affetto. Grazie agli amici di sempre, vicini da sempre e per sempre. Grazie alla mia famiglia travolta da una morbosità disumana. Questa storia di resilienza e dignità la dedico alla memoria del mio papà”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Scomparsa Annabella Martinelli, spunta una testimone: "Era senza telefono, le ho offerto il mio aiuto"
Cronaca / Chiara Ferragni: “Ora posso rinascere. Fedez? Mi sono sentita completamente abbandonata”
Cronaca / Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata: "È finito un incubo, grazie ai miei follower"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Scomparsa Annabella Martinelli, spunta una testimone: "Era senza telefono, le ho offerto il mio aiuto"
Cronaca / Chiara Ferragni: “Ora posso rinascere. Fedez? Mi sono sentita completamente abbandonata”
Cronaca / Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata: "È finito un incubo, grazie ai miei follower"
Cronaca / Pandoro-gate, Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata
Cronaca / Scomparsa Annabella Martinelli, possibile svolta nelle indagini: la Procura indaga per sequestro di persona
Cronaca / L’ex concorrente di MasterChef Niccolò Califano: “La mia fidanzata iraniana è viva ma ho paura”
Cronaca / Fabrizio Corona: “Di Signorini non me ne frega un ca**o, lui è l’uomo più importante di Mediaset” | VIDEO
Cronaca / Trenitalia (Gruppo Fs): nel 2025 Frecciarossa ha effettuato 181 trasporti di materiale biologico
Cronaca / La bidella pendolare arrestata per stalking: perseguitava la preside di Caivano
Cronaca / Cinquantasettenne assolto dall’accusa di stupro: “Sono gay, non mi interessano le donne”
Ricerca