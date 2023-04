Fa un video all’auto invece di prestare soccorso: l’automobilista muore bruciato

“A zi hai pijato foco…? Senti che callo mamma mia”. Questa è una delle frasi che si sentono nel video in cui si vede un’auto che ha preso fuoco sul Grande Raccordo Anulare. La scena risale al 6 febbraio scorso. E dentro l’abitacolo della Golf c’è un uomo che morirà a causa delle ustioni il 24 marzo.

Nel filmato si vede la vittima che accosta sul lato destro della carreggiata ed esce dalla macchina con gli abiti in fiamme. I due che girano il video nemmeno si fermano. Riprendono solo. “Questo lo mandiamo a Welcome to favelas (famosa pagina Facebook e Instagram, ndr)”, si sente.

Poi il guidatore accelera e il filmato si interrompe. Nelle ore successive tutto finisce online. Salvo poi essere rimosso dai gestori della pagina. Intanto l’uomo ustionato finisce all’ospedale dove muore dopo giorni di agonia. Ora i famigliari della vittima vogliono giustizia. Secondo quanto riporta La Repubblica, hanno denunciato tutto alla Procura. E il pubblico ministero Silvia Salemi ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso. Le indagini sono in corso.