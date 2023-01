Un volantino con la scritta “Gli amanti della mia ex moglie” è stato fotografato su un furgone nella zona di via Sammartino, a Palermo. E non sarebbe l’unico.

In testa al manifesto le foto di una donna e di un uomo, sotto le immagini di 15 uomini con l’indicazione degli anni in cui si sarebbero verificati i presunti tradimenti. Nell’elenco anche due ex calciatori del Palermo e un politico.

Il foglio sarebbe stato immediatamente rimosso dalla strada ma ha iniziato a girare vorticosamente su WhatsApp nella giornata di ieri, come dimostra la scritta “inoltrato molte volte” che compare quando un contenuto è oggetto di numerose condivisioni. L’autore dell’iniziativa resta ignoto, ma è quasi certo che alcuni degli uomini raffigurati sporgeranno querela.