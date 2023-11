Emergono nuovi dettagli sul caso dei due ex fidanzati scomparsi da sabato. “Giulia aveva confidato alle amiche di aver avuto paura in varie occasioni, ma a me non aveva detto nulla”. Lo ha detto Elena Cecchettin, la sorella della giovane. “Dopo certi episodi aveva scritto ‘non era mai successo, ma mi ha fatto veramente paura, sia per le parole che i gesti che ha usato’ – ha raccontato Elena – per poi minimizzare sui gesti dicendo ‘ma no, non è niente’. Però in più occasioni ha detto di essere preoccupata, cosa che non mi aveva mai detto direttamente, forse perché pensava che potessi essere troppo protettiva nei suoi confronti”.

Intanto Filippo è indagato per tentato omicidio. La Procura è certa: “Filippo ha aggredito e colpito Giulia in un piazzale, poi l’ha caricata sanguinante nella sua auto”. Ci sarebbe anche un video che testimonierebbe la violenza.

L’amica

E a Mattino Cinque è intervenuta una delle migliori amiche della giovane: “Giulia e Filippo si erano lasciati ancora ad agosto ma erano rimasti in buoni rapporti, uscivano insieme con il gruppo dell’università. Lui non aveva accettato la rottura, sperava sempre in un ritorno, ma per Giulia erano solo amici”.

“Nell’ultimo periodo Filippo aveva iniziato a essere un po’ più opprimente, era geloso delle amiche dell’università e Giulia aveva manifestato tra noi questa cosa anche se continuavano a vedersi come amici oltre alle uscite di gruppo. Le diceva di stare male perché ovviamente era lui a essere stato lasciato. Se Giulia avesse avuto paura di qualcosa non ci sarebbe mai uscita”, ha concluso la ragazza.