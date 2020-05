Evade dai domiciliari e si consegna alla polizia: “Meglio il carcere di mia madre”

Evade dagli arresti domiciliari e si consegna alla polizia: “Meglio il carcere che a casa con mia madre”. Con questa singolare motivazione un uomo si è presentato alle forze dell’ordine, pregandole di farsi portare in prigione. L’uomo, un 48enne bresciano, ha pensato bene di fuggire dagli arresti arresti domiciliari, misure restrittive alla quale era sottoposto, per consegnarsi agli agenti. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio. Secondo quanto ricostruito, il bresciano, stanco dei continui litigi con la madre anziana, con la quale condivideva lo stesso appartamento nella periferia di Brescia, ha deciso volontariamente di infrangere gli arresti domiciliari.

L’uomo, infatti, non ha tentato la fuga, ma ha raggiunto una volante della Questura consegnandosi di fatto a loro. Gli agenti, che non riuscivano a credere a ciò che l’uomo stava raccontando loro, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto reato, facendo così scattare le manette. L’arresto è stato poi confermato nella direttissima avvenuta nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio.

