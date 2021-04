Nell’estate 2021 si potrà andare in spiaggia con le stesse regole che erano in vigore nel 2020. Lo ha detto il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio e assessore ligure Marco Scajola, al termine di una riunione con le Regioni. Ombrelloni distanziati almeno 4,5 metri, prenotazioni obbligatorie, niente feste in spiaggia, igienizzazione continua di spazi comuni e superfici: l’estate 2021 sarà una copia di quella 2020.

Tra le linee guida ereditate dallo scorso anno figurano la distanza di almeno cinque metri tra gli ombrelloni e la possibilità di prenotazione online, nonché la possibilità di praticare sport di contatto. Gli ombrelloni saranno posizionati a distanza di cinque metri l’uno dall’altro, i lettini dovranno avere almeno 2 di distanza (se si è conviventi questa regola non si applica) e si dovranno evitare occasioni di assembramento (come ad esempio i buffet o i self service nei ristoranti). È obbligatoria la pulizia di cabine e aree comuni e la sanificazione frequente di sdraio, lettini e sedie.

Resta inoltre vietato l’uso promiscuo delle cabine in spiaggia e i gestori degli stabilimenti balneari devono contingentare gli accessi, creando appositi percorsi di entrata e uscita differenziati. Va inoltre favorito l’uso dei pagamenti elettronici e ogni superficie deve essere regolarmente igienizzata, anche più volte nell’arco della stessa giornata.

Per quanto riguarda le piscine degli stabilimenti, si andrebbe incontro alla riapertura. A patto però di avere spazi a sufficienza per garantire il distanziamento. Gli ingressi saranno contingentati per evitare affollamenti. La novità nell’estate 2021 è che potrebbero essere riaperti, nelle Regioni bianche, gli impianti sportivi in spiaggia. Se sarà confermata la ripresa dal 26 aprile degli sport di contatto, torneranno dunque anche gli sport in spiaggia.

