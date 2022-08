Esodo estivo, sabato traffico da bollino nero e stop ai tir

Nel weekend del 6 e 7 agosto il traffico sulle strade italiane sarà molto intenso. Domani giornata da bollino nero – l’unico di questa estate – e domenica da bollino rosso: 4 italiani su 10 si sposteranno per raggiungere la meta delle vacanza. Secondo Coldiretti, le partenze si concentreranno nella mattinata di domani, quando aumenterà il traffico verso le grandi direttrici. Saranno 22 milioni gli italiani che nel mese di agosto partiranno per le ferie. Tra questi, 8 su 10 non andranno all’estero e preferiranno l’auto come mezzo.

Le tratte più a rischio sono quelle che portano verso sud lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica. Vicino alle città, da domenica pomeriggio, potrebbe intensificarsi il traffico per i rientri del fine settimana. Anche i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia potrebbero essere interessati dall’esodo.

Il traffico riguarderà principalmente le direttrici che conducono nei luoghi turistici e di villeggiatura. Come specificato sul sito dell’Anas: “la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Infine al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto”.

Inoltre, domani dalle 8 alle 22 e domenica 7 agosto dalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.