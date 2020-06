“Puttana di m***”, inviata di Striscia picchiata durante un servizio. Botte in faccia | VIDEO

L’inviata di Striscia la Notizia, Erica senza K è stata picchiata, insieme alla troupe del programma, durante un servizio ad un concessionario di auto usate di San Marco Argentano in provincia di Cosenza. Diversi uomini hanno attaccato sia l’inviata che i cameramen colpendoli con violenza mentre stavano registrando un servizio.

Secondo quanto segnalato dall’associazione “Non mi prendere per il chilometro” i chilometri dichiarati sul database dell’azienda per quanto riguarda le automobili in vendita non corrispondevano al vero ed erano quindi falsati. All’arrivo dell’inviata del programma satirico è scattata la rissa. Erica senza K è stata aggredita dal titolare del concessionario e poi l’uomo – insieme ad altri – ha attaccato i cameramen, tra i quali c’era anche Luca Abete, altro inviato del programma.

Inviata di Striscia la notizia picchiata: le immagini

Immagini forti come le parole usate dagli aggressori: “Puttana di m***”, viene insultata Erica che poi è stata colpita con alcuni schiaffi sul volto così come il cameraman che è stato violentemente sbattuto a terra. “Lasciateci andare, è solo un ragazzo” gridava l’inviata durante l’aggressione registrata dalle telecamere di Striscia. Per l’inviata e il cameraman la prognosi è rispettivamente di 10 e 6 giorni.

