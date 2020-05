Morto a 83 anni Enrico Astori, fondatore del marchio Driade

È morto all’età di 83 anni Enrico Astori, architetto e fondatorE del marchio di design Driade. uno dei simboli del made in Italy. Astori si è spento a Milano. A dare la notizia sono state le figlie Elena ed Elisa. Nato a Melzo (Milano) il 25 settembre 1936, Astori negli anni si era affermato come un punto di riferimento nel panorama del design italiano. Nel 1968 ha fondato il marchio Driade, un esperimenti di estetica che ha conquistato in poco tempo tante persone e che ha conquistato importanti fette di mercato nell’ambito dell’arredo e dei mobili. Molti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia in queste ore.

