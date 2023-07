Emilia-Romagna, Figliuolo: “Colpito da territorio sfregiato dall’alluvione”

Il generale Francesco Figliuolo, commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna, ha sorvolato con il presidente Stefano Bonaccini le aree che a metà maggio sono state colpite dall’alluvione. “Vedere questo territorio che porta ancora cicatrici, vederlo sfregiato e così lesionato, mi provoca forti sentimenti emotivi”, ha commentato. “Il mio pensiero – ha aggiunto – va a vittime e sfollati, e a quanti stanno soffrendo dal punto di vista morale e materiale per la tragedia”.