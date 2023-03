Emanuel Lo e la sua storia con Giorgia: “Prima di conoscerla impazzivo già per lei”

“Siamo discreti ma il nostro rapporto nasce sul palco”. Emanuel Lo racconta il suo amore per Giorgia a cui è legato ormai da 20 anni. In un’intervista a Sorrisi e Canzoni, il ballerino e coach di “Amici” ha definito la cantante romana una sua “fan sfegatata”. Inseparabile quanto riservata, la coppia ha anche un figlio di 10 anni, Samuel. “Appena tornato dall’estero Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003. E tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati”, ha raccontato Emanuel, che negli scorsi giorni ha fatto parlare di sé per la sua esibizione con Lorella Cuccarini sul palco di Amici, culminato in un bacio.

“Questo faccenda del guanto vi sta prendendo un po’ la mano, ma siete talmente bravi che si può solo applaudirvi!”, ha commentato Giorgia su Instagram. Anche la cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, ha ricordato recentemente come aveva incontrato il suo Emanuel. “Quando ci siamo incontrati io ero ragazza e lui un ragazzino. Abbiamo questi 8 anni di differenza; lui ne aveva 23 e io ne avevo 31”, ha detto a Verissimo. “Io avevo un preconcetto, gli dicevo: ‘mi lascerai perché io sono più vecchia’. E poi? E poi non mi ha lasciata”.