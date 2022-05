“Nostra madre era un’imprenditrice e non ci ha fatto mai mancare nulla”, in un’intervista a Fq Magazine, Mauro Franchi, fratello dell’imprenditrice finita nel mirino per le dichiarazioni sulla politica aziendale in materia di assunzioni, dice la sua sull’infanzia raccontata dalla sorella Elisabetta, la quale ha più volte dichiarato di essersi “fatta da sola”.

Franchi racconta invece a Fq Magazine di aver trascorso un’infanzia e una giovinezza felice, insieme alla sorella e al marito di Elisabetta Franchi, Sabbatino Cennamo, che prestò ai due i primi soldi (un miliardo di lire) per avviare l’azienda. “Morto Sabbatino, mia sorella si è circondata di persone che l’hanno portata a decisioni nel lavoro completamente all’opposto di quelle di prima e io sono stato cacciato dall’azienda. Era il 2009. Con Elisabetta abbiamo condiviso quaranta anni di vita insieme”, racconta.

Ma durante l’infanzia, sottolinea, ai fratelli non è mai mancato nulla, anche se la stilista ha dichiarato di essere stata “la bambina senza vestiti”. “Noi abbiamo avuto una mamma che ci ha cresciuto senza mai farci mancare nulla. Mia mamma era un’imprenditrice: ha avuto prima una struttura ricettiva in centro, un supermarket, ha gestito una piscina con un bar, un lavasecco, una sanitaria sempre in centro. Prima che mia sorella iniziasse questa favola della bambina povera, in un articolo uscito qualche anno fa, lei la mamma la elogiava. Fino al 2010 eravamo una famiglia unita. I dipendenti dell’azienda possono confermarlo. All’improvviso tutto è cambiato e a un certo punto però non riuscivo più a vedere mia madre piangere e l’anno scorso ho iniziato a raccontare sui social la mia versione dei fatti. Nessuna tv mi ha mai concesso di replicare alle affermazioni di mia sorella”, prosegue Mauro Franchi.

“Doveva passare l’idea che mia sorella nella vita si è fatta tutta da sola, ma non è andata così”, aggiunge. Nonostante l’arrabbiatura e una causa in atto, Franchi lancia un messaggio di pace alla sorella. “Io per Elisabetta ci sono, quando vuole. Io sto bene con me stesso, ma vedo che lei sta male e voglio aiutarla”.