Elena Cecchettin pubblica un messaggio della sorella Giulia

A un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin, la sorella Elena ha pubblicato un messaggio WhatsApp della ragazza con una foto che mostra le due da piccole.

“Tranqui sono sempre qui per te” si legge nel messaggio accompagnato dall’emoticon del cuore postato tra le stories del profilo Instagram di Elena Cecchettin.

Intanto, anche Gino Cecchettin, papà della 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, ha partecipato, all’Università di Padova, al minuto di silenzio per ricordare Giulia.

“Grazie a tutti di essere qui in ricordo di Giulia, ma io vorrei estendere il vostro tempo e la vostra commozione a tutte le vittime di femminicidio” ha dichiarato il papà della ragazza.

“Da quell’11 novembre in poi – ha ricordato – sono ancora tantissime le donne vittime. Ognuna di loro è una vita, una vita persa, ma sono anche affetti che sono mancati a tantissime persone. Per me è un immenso piacere vedervi qui, simbolo che amavate Giulia, amavate quello che rappresentava. Adesso estendiamo a tutte le vittime del femminicidio questo momento di di raccoglimento. Ricordiamoci che la vita è sacra, è l’unico dono che ci è fatto dal momento in cui siamo in questo mondo, e non abbiamo il diritto di decidere per la vita altrui. Fermiamoci prima, ricordiamoci che il modo giusto per vivere la vita è dando sfogo alle nostre emozioni positive e non a quelle negative. Vi invito a vivere sempre e nell’amore, e Giulia su questo mi ha insegnato tantissimo. Ancora un grazie; io sono molto commosso per vedervi così numerosi, e spero che da qui possa partire un messaggio di benevolenza, affinché non si possano vivere momenti come quelli che abbiamo vissuto l’anno scorso”.