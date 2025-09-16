ECO FEST 2025, Maria Giaconia (Trenitalia): “160 milioni di passeggeri all’anno utilizzano il biglietto digitale regionale”

Maria Giaconia, Direttrice Operations Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), è intervenuta in occasione di Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti, tenutosi oggi a Roma.

“Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), offre un servizio capillare lungo tutto il Paese, con oltre seimila corse al giorno e oltre 200 Link, le soluzioni intermodali treno+bus, navi e altri mezzi. Stiamo lavorando per rendere il nostro servizio sempre più accessibile e, per fare questo, oltre al rinnovo della flotta e all’intermodalità, lavoriamo su digitalizzazione e semplicità d’uso. Ogni anno viaggiano con noi 400 milioni di passeggeri, circa il 40%, quindi 160 milioni di persone, utilizza il biglietto digitale regionale, che migliora l’esperienza di viaggio, rendendola più semplice. Il biglietto digitale, infatti, si attiva automaticamente all’orario di partenza programmato e può essere modificato fino a poco prima dell’inizio del proprio viaggio”, ha dichiarato Maria Giaconia, Direttore Operations Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in occasione di Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti.

“Inoltre, in linea con il percorso di Regionale verso la sostenibilità, da ottobre scorso i passeggeri che si recano in biglietteria possono scegliere tra l’acquisto di un titolo di viaggio cartaceo o digitale. Optando per il biglietto digitale, si può ridurre l’utilizzo della carta, contribuendo così a diminuire il proprio impatto ambientale, senza rinunciare alla comodità di ricevere tutte le informazioni sul proprio dispositivo. Inoltre, si possono avere informazioni in tempo reale sulla circolazione e l’indennizzo automatico in caso di ritardo del treno”.