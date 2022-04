Oggi ci sarà un’eclissi parziale di Sole

La giornata di oggi, sabato 30 aprile 2022, sarà ricca di eventi astronomici: è infatti in arrivo un’eclissi parziale di Sole. Ve lo diciamo subito: non sarà visibile dall’Italia. Ma non solo: contemporaneamente Venere e Giove daranno spettacolo all’alba. “Sono due dei pianeti più luminosi da osservare e sorgeranno poco prima del Sole nella costellazione dei Pesci”, ha detto ieri all’Ansa Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai). “Lo spettacolo imperdibile della congiunzione sarà molto ben visibile – aggiunge – anche se i due pianeti si trovano molto bassi sull’orizzonte”.

La causa dell’eclissi parziale di Sole è il fenomeno della Luna Nera: “Nella giornata ci sarà la seconda luna nuova del mese di aprile”, ha detto Volpini, “che quindi ospita cinque fasi lunari invece delle solite quattro”. In questo momento Sole, Luna e Terra si trovano allineati, anche se non in maniera perfetta, quindi l’ombra della Luna proiettata sulla Terra oscurerà in parte il Sole. Ma dove si vedrà l’ecclissi di Sole? “L’eclissi sarà visibile in Sud America e nell’area del Pacifico meridionale”. Nel corso del mese di aprile è stato possibile ammirare al mattino anche tutti gli altri pianeti, tranne Mercurio, che nella seconda parte del mese è diventato visibile alla sera.