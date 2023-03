Roma, riappare Draghi che a sorpresa va a Sant’Egidio per donare abiti e oggetti usati

Riappare Mario Draghi, che in una ventosa mattina romana arriva con la scorta al Porto Fluviale, quartiere Ostiense, scende dall’auto, prende dei pacchi ed entra nella Città ecosolidale di Sant’Egidio. Vestiti, scarpe, oggetti vari. Normale beneficenza, spirito cristiano di vicinanza con chi ha bisogno, ma qualcuno parla addirittura di atto politico, qualcun altro pensa a un incontro segreto con chissà chi al riparo nel centro gestito dalla comunità.

La giornata da benefattore dell’ex premier, e già numero uno della Bce, è stata raccontata dall’agenzia di stampa Adnkronos.

La Città ecosolidale di Roma – come si legge nello stesso sito dell’associazione cristiana – è “un grande centro gestito dalla Comunità dove generi e oggetti di ogni tipo (dall’abito al mobile, alle coperte, ai vecchi dischi) trovano un nuovo valore nella solidarietà. Ciò che può essere distribuito ai poveri vicini o lontani viene stoccato e poi consegnato. Ciò che può essere acquistato come modernariato e vintage viene venduto e il ricavato utilizzato per il sostegno ad attività o iniziative di cooperazione nel Sud del mondo”.