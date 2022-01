Con l’ultimo dpcm, senza Green pass non si potrà nemmeno ritirare la pensione alla posta

Alla fine è arrivata anche l’ultima spallata: Mario Draghi ha firmato l’ultimo Dpcm che, fra tante norme e tanti divieti sul green pass ne contiene uno clamoroso, e, in qualche modo, più stringente di tutti gli altri. Senza Green pass non si potrà ritirare la pensione. Si tratta, in realtà di un obbligo indiretto, prodotto dalla norma che prevede l’impossibilità di accedere agli uffici postali. Ma è del tutto evidente che se non puoi entrare in un ufficio postale, non puoi neanche compiere nessuna operazione di sportello.

E’ saltata l’attesa eccezione che avrebbe consentito in questo caso l’accesso selettivo agli uffici postali e nelle banche dove dall’1 febbraio (così come per finanziarie e per tutti gli uffici pubblici) sarà necessario avere almeno un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido.

Certo, nel decreto c’è molto altro. Le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite, senza bisogno di esibire alcuna certificazione ma per tutto il resto, sigarette, libri e giornali, servirà comunque il green pass base. Unica eccezione: i chioschi all’aperto e i distributori automatici (e ci mancherebbe).

Il premier ha firmato venerdì mattina il nuovo Dpcm che fissa tutte queste norme, e prevede in quali attività commerciali non servirà né il Green Pass rafforzato né quello base. E in conseguenza del decreto in tutti i luoghi in cui sono in vendita anche prodotti non essenziali (ad esempio ipermercati e centri commerciali) o in cui si effettuano attività per cui è richiesto almeno il tampone, verranno effettuati controlli a campione per evitare che qualcuno possa approfittare delle poche attività consentite. I controlli saranno affidati agli stessi esercenti o al personale dei luoghi in cui è richiesto il Pass. Nei centri commerciali che comprendono attività diverse sarà consentito entrare senza Pass solo per accedere a negozi essenziali: dunque si potrà entrare liberamente in un centro commerciale se si è diretti in una farmacia o in una parafarmacia ospitata in quei locali. Ma non si potranno fare altri percorsi all’interno dello stesso centro. Dopodiché è evidente che la norma sugli uffici postali è – di fatto – mirata alle fasce più anziane della popolazione. Un altro passo restrittivo, di fatto un obbligo indiretto, che subordina il ritiro della pensione al green pass base.