Dpcm Green pass, le linee guida per le pubbliche amministrazioni e datori di lavoro. Scarica il pdf

Il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm che fissa le linee guida per le pubbliche amministrazioni in vista dell’introduzione dell’obbligo di Green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Obbligo in vigore dal prossimo 15 ottobre.

Con questo testo si punta a sciogliere gli ultimi nodi sull’applicazione del provvedimento e a chiarire eventuali dubbi.

Le linee guida presenti nel Dpcm sono frutto del lavoro congiunto del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro della Salute Roberto Speranza. Nel testo vengono illustrate le regole suoi controlli, a chi spettano e con quali modalità devono essere effettuati. Vengono chiarite le disposizioni riguardo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il trattamento economico in caso mancato possesso del pass e le sanzioni per chi entra in ufficio anche senza certificato verde.

Inoltre, il 15 ottobre scatta anche il ritorno in ufficio per i dipendenti della Pa che fino a ora avevano lavorato da casa in smart working. Per evitare assembramenti il Dpcm firmato oggi, martedì 12 ottobre, contiene anche specifiche disposizioni sulla flessibilità per gli orari di entrata e uscita dal lavoro. Scarica qui il pdf.