Dimenticano 15mila euro in una panetteria, la commessa li restituisce: “Mi hanno solo ringraziata”

Dimenticano 15mila euro in una panetteria, la commessa li restituisce

Una coppia di turisti olandesi ha dimenticato uno zaino con all’interno una busta contenente 15mila euro, che le è stato riconsegnato grazie a una commessa che li ha rintracciati.

È quanto accaduto due giorni a Imperia. A raccontare la vicenda è il Secolo XIX, secondo cui i due turisti hanno dimenticato nel negozio uno zaino con dentro il cellulare, il portafogli e la busta con i soldi in contanti.

Ed è stato proprio grazie al cellulare che la commessa è riuscita a rintracciare la coppia restituendo ciò che i due turisti avevano dimenticato nel panicifio Leone di Taggia.

“La coppia era stata da poco nel negozio, ha comprato il pane e dei dolci. Mi sono accorta che avevano lasciato lo zainetto, l’ho aperto per capire a chi appartenesse” ha raccontato la commessa.

La donna, quindi, ha raccontato che all’interno dello zaino c’era una cellulare, un borsello e una busta con dei soldi che lei non ha aperto.

Grazie al cellulare, che apparteneva alla donna, la commessa ha trovato il numero del marito ed è riuscita a contattare la coppia che è tornata successivamente nel negozio.

“I due sono arrivati subito, mi hanno ringraziato, dicendo che torneranno spesso nella panetteria. Hanno aperto la busta assieme a noi, all’interno c’erano 15mila euro” ha aggiunto la commessa.

Nessuna ricompensa in denaro, dunque. “A me va bene così, la cosa importante è aver subito restituito ai proprietari lo zainetto dimenticato. Non sapevo quanti soldi c’erano nella busta, non ci ho guardato, l’hanno aperta loro quando sono tornati; poteva esserci qualunque cifra che il mio comportamento non sarebbe cambiato”.

Contattati dal quotidiano, i due turisti hanno affermato: “Ieri abbiamo fatto un giro in Taggia e ci siamo imbattuti in una panetteria nella piazza principale dove una simpatica e gentile commessa ci ha pazientemente illustrato i prodotti tipici, raccontandoci la loro storia, indicandoci anche cosa poter visitare e parlandoci delle origini delle feste di San Benedetto e della Maddalena. Poi siamo andati via. Dopo mezz’ora è arrivata una telefonata, ci avvisava che avevamo lasciato lo zainetto in negozio. Vogliamo ringraziare pubblicamente questa onesta e gentile signora, torneremo sicuramente in quella panetteria”.