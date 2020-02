Paura Coronavirus per Diego Bianchi, il test è negativo: nel video a Propaganda Live il racconto dell’isolamento allo Spallanzani

Diego Bianchi, in arte “Zoro”, ha raccontato la sua esperienza da “caso sospetto” di Coronavirus. “Una cosa è stare sulla notizia, un’altra è essere la notizia. Vi assicuro che non è piacevole”, ha precisato il conduttore di Propaganda Live (La7).

Cosa è successo a Zoro? Il giornalista lo scorso 25 febbraio si è rivolto al suo medico di base perché aveva la febbre. “Domenica avevo la febbre, che martedì mattina è arrivata a più di 39. Avere la febbre proprio questa settimana… A quel punto chiamo la dottoressa di base”, ha raccontato in diretta Diego Bianchi.

Il conduttore ha girato un video all’ospedale Spallanzani di Roma dove si è sottoposto al tampone per il Coronavirus e da lì ha documentato il suo isolamento. “Mi sono messo in contatto con lo Spallanzani che mi ha fatto andare lì. Sono andato lì come paziente ma con il telefonino ho ripreso il mio isolamento”.

“Mi fa un po’ di domande, tra cui ‘ma lei di recente è stato a contatto con qualcuno proveniente dalle zone colpite dal coronavirus?’ – racconta Diego Bianchi – rispondo di sì, perché sono stato in provincia di Cuneo due settimane fa per un servizio e lì ho intervistato in particolare una ragazza tornata dalla Cina due settimane prima”.

Il video è stato trasmesso nella puntata di venerdì 28 di Propaganda Live. Il conduttore romano è risultato negativo a entrambi i tamponi ed è potuto tornare a casa.

“Sono risultati negativi anche i due cinesi — ha spiegato Zoro—. Con loro adesso parlano, con me no. Ora sono potenzialmente più pericoloso io”.

