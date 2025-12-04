Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:48
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Delitto di Garlasco, la perizia conferma: “C’è il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi”

Immagine di copertina

La perizia della genetista Denise Albani che però precisa: "Non è un risultato certamente affidabile"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Sulle unghie di Chiara Poggi ci sono tracce di Dna compatibili con quello di Andrea Sempio: è quanto emerge dalla perizia della genetista Denise Albani e dai dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo richiesta dalla procura di Pavia nell’ambito dell’incidente probatorio volto a far luce sul delitto di Garlasco. Il Dna ritrovato è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio anche se, tuttavia, secondo quanto scrive l’esperta non è stato possibile “addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto”. Una corrispondenza, quella tra il materiale genetico trovato sulle unghie della vittima e il Dna del nuovo indagato, che la genetista definisce nella perizia “moderatamente forte/forte e moderato”.

La perizia, il cui contenuto era già stato anticipato, non dà risposte su come quel materiale genetico sia finito sul corpo della vittima: sarà quindi la procura di Pavia a dover dimostrare che il Dna sia stato lasciato nel giorno del delitto di Garlasco, aiutati da altri elementi che potrebbero inchiodare Sempio. Anche perché, secondo la genetista Denise Albani, per la quantità e le condizioni del materiale biologico su cui si è lavorato non è stato possibile giungere a un risultato che fosse “certamente affidabile”. La difesa dell’indagato, invece, dovrà dimostrare che quella traccia sia stata lasciata tramite contatto, ovvero attraverso un oggetto che sia Sempio che Chiara Poggi hanno toccato a distanza di pochi giorni. Angela Taccia e Liborio Cataliotti, difensori di Sempio, infatti, hanno già dichiarato: “Non si può dire che sia riconducibile al giorno dell’omicidio, si tratta di artefatti. È una prova inutile. Se la si vuole vedere come una prova serve un grande esercizio di fantasia”. Soddisfatto, invece, il legale di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, Antonio De Rensis che a Mattino 5 ha dichiarato: “Sono emozionato, questa notte non ho dormito. Sulle unghie non c’è traccia di Alberto Stasi, ma c’è traccia dell’indagato”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / L’uomo che si fingeva la madre: “Non riuscivo a separarmi da lei”
Cronaca / FS, l’AD Donnarumma: “Nei prossimi cinque anni la rete Alta Velocità crescerà del 50%”
Cronaca / Delitto di Garlasco, gli inquirenti sono convinti di aver trovato il movente
Ti potrebbe interessare
Cronaca / L’uomo che si fingeva la madre: “Non riuscivo a separarmi da lei”
Cronaca / FS, l’AD Donnarumma: “Nei prossimi cinque anni la rete Alta Velocità crescerà del 50%”
Cronaca / Delitto di Garlasco, gli inquirenti sono convinti di aver trovato il movente
Cronaca / Alberto Genovese incassa 90 milioni di euro dalla vendita di Prima Assicurazioni mentre è in carcere
Cronaca / Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi nel giorno del delitto di Garlasco
Cronaca / Il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti: “Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?”
Cronaca / Delitto di Garlasco, l'ex pm Venditti: "La nuova indagine? Tanto fumo per niente"
Cronaca / Gruppo Fs: nasce la scuola “Futuro è sapere” per costruire la leadership di domani
Cronaca / Addetta alle pulizie dà del "tu" a una socia del Circolo Canottieri Roma: il club la licenzia
Cronaca / Giornata internazionale delle persone con disabilità, le iniziative di Intesa Sanpaolo
Ricerca