Possibile svolta sul caso del delitto di Garlasco: le tracce ritrovate sulle unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio della ragazza uccisa il 13 agosto 2007, assassinio per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. A mettere nero su bianco la nuova rivelazione su Andrea Sempio è la perita nominata dal Tribunale di Pavia, Denise Albani. Secondo l’esperta, infatti, il materiale genetico isolato durante le prime indagini, e ritenuto degradato dal perito del processo d’Appello Francesco De Stefano, non solo è comparabile ma, come scrive il Corriere della Sera, ha “restituito una elevatissima percentuale di compatibilità con l’Y di Sempio, ossia la linea maschile della sua famiglia”.

Un dato che conferma sia quanto elaborato dal consulente della procura di Pavia, Carlo Previderé, che dal genetista Ugo Ricci, consulente di Alberto Stasi. Denise Albani, ora, ha tempo fino al 5 dicembre per consegnare i risultati della sua perizia al Tribunale di Pavia. Poi, il 18 dicembre, periti e consulenti si confronteranno sui risultati. La perizia, tuttavia, diventa un punto decisivo per le indagini della procura di Pavia e peggiora la situazione di Andrea Sempio, che a questo punto difficilmente eviterà un processo. La comparazione è di 12 marcatori sui 16 previsti, quanto necessario per indicare non l’individuo ma la linea maschile, che è sovrapponibile per l’appunto con quella della famiglia di Andrea Sempio.