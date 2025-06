Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco riemergono anche alcune intercettazioni tra le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, con amici e parenti. Intercettazioni che, all’epoca del delitto, vennero ritenute irrilevanti ai fini dell’indagine e per questo motivo messe da parte. In una delle chiamate, Ermanno Cappa, noto avvocato e padre di Stefania e Paola, secondo quanto rivela La Repubblica parla con le figlie della strategia da adottare per “denunciare giornali, riviste, tg, ecc”. Nei giorni successivi al delitto, quando Alberto Stasi viene arrestato e successivamente scarcerato, “il padre dice che Stasi è stato scarcerato, quindi di evitare i giornalisti”. E a un amico dice: “Ma a chi è che non sta sul caz… cioè… e questo ha avuto il coraggio il martedì sera di andarsi a fare la partitina a calcetto”.

Stefania Cappa, invece, nel 2007 dice a una giornalista: “Ti saprei dire nomi e cognomi delle ex e delle nuove di Marco Panzarasa e Alberto Stasi, ho di quelle informazioni che… ci vediamo domani mattina al bar dell’università, ti faccio vedere il mondo!”. Un inviato del Tg5 chiede a Stefania Cappa di parlare “del 17 agosto, in caserma, tra te e lui”. La giovane risponde: “Eh lo so sono troppo investigativa su queste cose. Ti do un milione di elementi su cui poi valutare andare a braccare le persone giuste”. Quando si paventa la possibilità di mandare in onda un suo video a riguardo, Ermanno Cappa, invece, rassicura la figlia: “Stai tranquilla che l’indagine va avanti come si deve che quel cretino lì se devono incastrarlo lo incastrano”.