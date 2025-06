Lo ha mandato in onda in esclusiva il programma "Quarta Repubblica"

Mentre nella giornata di martedì 17 giugno prende il via il maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco, spunta un audio inedito di Stefania Cappa con il papà Ermanno. A mandarlo in onda, nella serata di lunedì 16 giugno, è stata la trasmissione di Rete 4 Quarta Repubblica. Nella conversazione i due parlano della scarcerazione di Alberto Stasi, all’epoca principale sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi. “Ma davvero è stato scarcerato?” chiede stupita Stefania Cappa al papà, che è un noto avvocato. La giovane esprime rabbia e incredulità per la notizia mentre il genitore le intima di non rilasciare dichiarazioni pubbliche: “Il problema non è lui, sono i giornalisti”.

Intanto, secondo quanto rivelato da Il Fatto Quotidiano, ci sarebbe un’impronta, già catalogata nel 2007 dai Ris di Parma come reperto numero 97F che non solo apparterrebbe all’assassino di Chiara Poggi ma, secondo gli inquirenti, ad Andre Sempio. L’impronta si trovava sul muro di sinistra della scala che porta alla tavernetta e dove è stato ritrovato il cadavere di Chiara Poggi. Secondo la procura di Pavia, che ha riaperto le indagini sul delitto di Garlasco, l’impronta potrebbe essere quella di una mano sinistra. Di un corpo, quindi, la cui mano destra stava lasciando l’impronta 33, quella per l’appunto attribuita ad Andrea Sempio.